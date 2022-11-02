حملة لتوزيع معاطف شتوية في عدد من مدارس السويداء

السويداء-سانا

أطلقت مؤسسة مرساة التعليمية التنموية الخيرية في السويداء اليوم حملة لتوزيع معاطف شتوية على طلاب من مدارس التعليم الأساسي الحلقة الأولى من الصف الأول إلى الثالث وذلك تحت عنوان (نسجنا دفء أطفالنا بأنامل نسائنا).

وقالت رئيس مجلس أمناء المؤسسة ريماز عبد الحي في تصريح لمراسل سانا اليوم: إن الحملة انطلقت من قرية سالة بريف السويداء الشرقي لتشمل بالأيام القادمة ضمن مرحلتها الأولى 9 قرى وستوزع نحو 1800 معطف مع الاستمرار بالفترة القادمة للوصول إلى أكثر من 5 آلاف معطف بدعم من الفعاليات المجتمعية الخيرية، وذلك استناداً لقوائم اسمية معتمدة تم اختيارها وفق معايير مدروسة منها القرى الأبعد جغرافيا والأشد برودة.

وبينت عبد الحي أن التوزيع يتم برعاية محافظة السويداء واستناداً إلى مذكرة التفاهم مع وزارة التربية، وتحت إشراف مديرية الشؤون الاجتماعية.

يذكر أن مؤسسة مرساة التي أشهرت عام 2021 نفذت العديد من المبادرات الخيرية والتنموية والتعليمية في محافظة السويداء.

عمر الطويل

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