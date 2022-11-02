أهلي حلب يلتقي الجلاء والجيش مع النواعير في الدور الربع النهائي لكأس السوبر بكرة السلة

دمشق-سانا

يلتقي اليوم الاتحاد اهلي حلب مع الجلاء والجيش مع النواعير في الدور ربع النهائي لبطولة كأس السوبر بكرة السلة المقامة بصالة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وكان فريقا الوحدة والكرامة تأهلا أمس إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر وذلك بعد فوزهما على ليدرز وهومنتمن اللبنانيين في ربع نهائي المسابقة حيث تمكن الوحدة من حجز مقعده في نصف النهائي بعد فوزه على ليدرز بنتيجة 84 -79 نقطة بينما تأهل الكرامة للدور نفسه بفوزه على هومنتمن بنتيجة 75-72 نقطة.

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