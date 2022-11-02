بيانات صناعية: روسيا أكبر مورد للنفط إلى الهند خلال الشهر الماضي

نيودلهي-سانا

أفادت بيانات نشرتها شركة (فورتكس) التحليلية للصناعة بأن روسيا أصبحت أكبر مورد للنفط إلى الهند في شهر تشرين الأول المنصرم.

ونقلت صحيفة إيكونوميك تايمز عن بيانات للشركة قولها: إن روسيا سلمت 946 ألف برميل نفط يوميا إلى الهند في شهر تشرين الأول الماضي، بما يمثل أعلى رقم حققته خلال شهر أي مايعادل 22 بالمئة من إجمالي واردات النفط الخام إلى الهند.

وحسب البيانات ارتفع الحجم الإجمالي لواردات الهند من النفط الخام في تشرين الأول المنصرم مقارنة بشهر أيلول الماضي بنسبة 5 بالمئة، فيما ارتفعت الواردات من روسيا بنسبة 8 بالمئة.

وتستورد الهند لأول مرة نفطاً من روسيا عن طريق البحر وبأحجام أعلى بنسبة 34 بالمئة مما استورده الاتحاد الأوروبي وفقاً للبيانات الصادرة.

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