قاليباف:واشنطن لن تتردد عن القيام بأعمال إرهابية تحقيقاً لمصالحها

طهران-سانا

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن قوى الاستكبار العالمي تعمل ضد إرادة الشعوب ومصالحها، ولن تتورع عن القيام بأعمال إرهابية من أجل تحقيق أهدافها.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن قاليباف قوله خلال الجلسة العلنية التي عقدها البرلمان اليوم: إن “أميركا تجسد الاستكبار العالمي في العقود المنصرمة، وعملت أكثر من مرة ضد إرادة الشعوب، ولن تتورع عن القيام بأي عمل، مثل الانقلاب والتحضير لحرب داخلية، وتسليح المجموعات الإرهابية المتطرفة والاحتلال والتخطيط للثورات المزيفة من أجل تحقيق أهدافها”، مشدداً على أنها تحاول دائماً العمل على منع تحقيق إرادة الشعوب في العالم.

وأشار قاليباف إلى أن الشعب الإيراني رفض دائماً الخضوع للأوامر الأميركية أو القبول بإرادة أي مستكبر على أرضه ووطنه.

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