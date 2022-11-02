باير ليفركوزن يتأهل للدوري الأوروبي بتعادل سلبي أمام كلوب بروج

برلين-سانا

تعادل فريق باير ليفركوزن الألماني أمام كلوب بروج البلجيكي سلباً خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب باي أرينا ضمن منافسات الجولة السادسة والختامية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبهذه النتيجة تأهل فريق باير ليفركوزن إلى الدوري الأوروبي، بعدما حل في المركز الثالث في المجموعة الثانية، مستفيداً من سقوط أتلتيكو مدريد أمام بورتو بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الموعد نفسه.

وأصبح باير ليفركوزن في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما يوجد كلوب بروج في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 11 نقطة.

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