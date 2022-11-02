وزير الدفاع البيلاروسي: إجراءاتنا دفاعية ولا نخطط لمهاجمة أحد

مينسك-سانا

أكد وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين أن بلاده لا تخطط لمهاجمة أحد، وأن المجموعة الإقليمية المشتركة من القوات الروسية والبيلاروسية دفاعية بحتة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن خرينين قوله: “لن نهاجم أحداً ولا سيما أن المجموعة الإقليمية المشتركة من القوات الروسية والبيلاروسية دفاعية بحتة، وأن جميع الإجراءات تهدف إلى الرد المناسب على ما يحدث قرب حدودنا”.

وشدد على أن إجراء الردع الاستراتيجي المطبق والمخطط له من قبل القوات المسلحة يدل على الاستعداد للدفاع عن الوطن، وإلحاق الضرر بالمعتدين، مشيراً إلى أنه ما زال هناك إمكانية في استخدام مراكز صنع القرار الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي (الناتو) أساليب القوة لتحقيق أهدافها، وبما يتناسب مع تنامي الضغط من الغرب على روسيا.

وكان خرينين أكد في وقت سابق أن هناك أدلة ملموسة على أن دول حلف الناتو تجهز بنيتها التحتية وقواتها للحرب، مشيراً إلى أن بلاده لا يمكنها تجاهل عسكرة جيرانها الغربيين وتعمل على وضع إجراءات الردع.

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