بورتو البرتغالي يفوز على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

لشبونة-سانا

فاز نادي بورتو البرتغالي على نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل أهداف بوتو كل من اللاعبين مهدي طارمي وستيفن أنتونيس في الدقيقتين الخامسة والـ24 في حين سجل هدف اتلتيكو مدريد إيفان ماركانو بالخطأ في مرماه.

وبهذا الفوز تصدر بورتو ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة عن كلوب بروج الوصيف وحل ليفركوزن في المركز الثالث بخمس نقاط متفوقا في المواجهات المباشرة على أتلتيكو صاحب المركز الرابع الذي ودع البطولة القارية.

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