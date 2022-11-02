يوم الطفل العربي في احتفالية لأطفال الإعاقة السمعية بحمص

حمص-سانا

احتفاء بيوم الطفل العربي اختارت مديرية ثقافة حمص بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية، وفريق مهارات الحياة بمديرية ثقافة الطفل، معهد التربية الخاصة للإعاقة السمعية بحي الوعر، لإقامة فعاليتهم بمشاركة ثمانية وثلاثين طفلاً عبروا عن فرحهم بلغة الإشارة.

وبدأت الفعالية بالنشيد العربي السوري الذي قدمه الأطفال بلغة الإشارة ثم انطلقت الاحتفالية بفقرات راقصة للصغار واليافعين من خلال الفنين الشعبي والتعبيري وفقرة اسكتش ايمائي قدمها أطفال المعهد حول احترام الكبير ورعاية الصغير.

كما تضمنت الفعاليات ورشة رسم جماعي وأعمالاً فنية بمادة الصلصال ضمن معرض احتضن هذه الأعمال، وعبر فيها الأطفال الموهوبون عن الطبيعة والفصول الأربعة وفرح الطفولة.

وأوضحت رئيسة فريق مهارات الحياة صبا وسوف في تصريح لـ سانا أن الفعالية استهدفت أطفال الإعاقة السمعية الذين لا يختلفون عن أقرانهم الأصحاء في الإبداع، وتقديم كل ما هو جميل عن طريق لغة الإشارة.

ولفتت إلى أن هذه النشاطات من شأنها دمج هؤلاء الأطفال في المجتمع وتحفيزهم على تقديم مهاراتهم في مختلف مناحي الحياة.

وعبرت مديرة المعهد الدكتورة نسرين درويش عن سعادتها لإقامة الفعالية في المعهد الذي يحتضن خمسة وأربعين طفلاً من ذوي الإعاقة السمعية منوهة بأهمية هذه النشاطات التي ترفع من معنويات الأطفال وتساعد على دمجهم بكل ثقة في المجتمع.

حنان سويد

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