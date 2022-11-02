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بأنامل عازفة البيانو ساندي بل نخلة تنقل جمهورها إلى عوالم من الموسيقا الساحرة

2022-11-01

دمشق- سانا

على أنغام البيانو حظي جمهور دار الأسد للثقافة والفنون بأمسية موسيقية أحيتها العازفة ساندي بل نخلة، حيث قدمت باقة منوعة لكبار الموسيقيين العالميين، مثل موزارت وبيتهوفن وشوبرت.

واستهلت العازفة الشابة أمسيتها التي أقيمت على خشبة مسرح الدراما بدار الأسد بالمقطوعة الأكثر شعبية بين عشاق الموسيقى الكلاسيكية وهي فانتازيا لموزارت، مقسمة لثلاثة أجزاء، وكتبها في عمر مبكر من حياته الموسيقية، أما الجزء الثاني كان لسوناتا مؤلفة من 3 أجزاء أيضاً وهي على سلم “سي مي جور”.

وللعازف الألماني بيتهوفن حصة في برنامج نخلة، إذ أدت سوناتا رقم 27 سلم “سي مول” والتي سافرت بالجمهور إلى عوالم موسيقية حالمة ورومنسية متميزة بتكنيك عال وسريع وهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام.

لتختتم نخلة أمسيتها بمختارات للعازف النمساوي شوبرت، حيث أدت السوناتا رقم 16، وتنضوي تحتها 4 مقطوعات موسيقية تميزت بالحركات السريعة للأصابع وصعوبة بالأداء.

والعازفة ساندي بل نخلة من مواليد دمشق عام 1985 درست الموسيقى في المركز الثقافي الروسي بدمشق، وتتلمذت على يد الأستاذة تاتيانا لوغينوفا وهي خريجة المعهد العالي للموسيقا 2010 ، وشاركت في العديد من المهرجانات الموسيقية.

هادي عمران

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