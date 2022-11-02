إيران وروسيا توقعان حزمة من الاتفاقيات لتوسيع التعاون بينهما

طهران-سانا

وقعت إيران وروسيا اليوم حزمة من الاتفاقيات، بهدف توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وذكرت وكالة ارنا الإيرانية أنه خلال الاجتماع الـ 16 للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران وروسيا تم توقيع اتفاق ثنائي بين وزير النفط الإيراني جواد أوجي الذي يتولى رئاسة الجانب الإيراني لهذه اللجنة ونائب رئيس الوزراء الروسي الكساندر نوفاك بصفته رئيس الجانب الروسي خلال الاجتماع شمل تمويل مشروع أتمتة نظم النقل السككي بين اينجي برون وكرمسار، إضافة إلى التعاون المشترك في مجال السلامة الصحية واتفاق بين شركة “انرجي كوستر سينا” الإيرانية القابضة و”شركة برومسي” الروسية والذي ينص على تعاون الجانبين في مجال تنفيذ المشاريع ذات الصلة.

وكانت عاصمة جمهورية الشيشان الروسية غروزني استضافت اليوم اجتماع اللجنة الحكومية الروسية الإيرانية للتعاون التجاري والاقتصادي، حيث تمت مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

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