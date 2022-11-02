بيلاروس تكشف عن وجود خطط لدى الغرب لمهاجمتها

مينسك-سانا

حذر رئيس لجنة أمن الدولة البيلاروسية إيفان ترتيل من أن الغرب وضع خططاً لإرسال وحدات عسكرية إلى أراضيها وتنفيذ ضربات نووية.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن ترتيل قوله في تصريح: “يوجد خطط لقصف أراضي بيلاروس بالأسلحة النووية، وخطط لإدخال وحدات عسكرية إلى أراضيهم بما في ذلك عبر أراضي بولندا”، مشيراً إلى أن الأمن البيلاروسي يعرف أن الولايات المتحدة قد حسبت عواقب تبادل الضربات النووية، وتوصلت إلى استنتاج مفاده أن ذلك سيكون كارثة للبشرية جمعاء”.

وشدد ترتيل على أن الفرقة 101 المحمولة جواً التابعة للجيش الأمريكي تتمركز على أراضي الدولة المجاورة لنا.

وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية أكدت في العاشر من الشهر الفائت أنها ستواجه أي عدوان على أراضي البلاد برد فوري وقاس.

كما اتفق الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على نشر مجموعة مشتركة من القوات الإقليمية لمواجهة أي تهديدات محتملة، مشدداً على أن أي هجوم سيستهدف بلاده سيتم الرد عليه بشكل قوي وحاسم.

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