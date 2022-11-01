استئناف حركة السفن في مضيق البوسفور بعد تراجع الضباب

أنقرة-سانا

استأنفت مديرية أمن السواحل التركية حركة الملاحة البحرية في مضيق البوسفور بمدينة اسطنبول باتجاه واحد، بعد تعليقها في وقت سابق بسبب الضباب الكثيف.

ونقلت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن المديرية قولها في بيان: إنه “تم استئناف الملاحة في مضيق البوسفور في الاتجاه من الجنوب إلى الشمال بعد تراجع كثافة الضباب”.

وكانت المديرية أعلنت في وقت سابق تعليق حركة عبور السفن من المضيق في كلا الاتجاهين بسبب كثافة الضباب.

وتم إغلاق مضيق البوسفور أمام حركة السفن قبل أيام، بعد أن غطى الضباب الكثيف المنطقة ومحيطها.

ويربط مضيق البوسفور في اسطنبول بين بحر مرمرة والبحر الأسود، ويقسم مدينة اسطنبول إلى شطرين الأول يقع في قارة أوروبا والثاني في قارة آسيا.

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