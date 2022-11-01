بوتين: عودة روسيا إلى صفقة الحبوب ممكنة

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إمكانية عودة روسيا إلى صفقة الحبوب بعد التحقيق في الهجوم الإرهابي على سيفاستوبول، مشيراً إلى الاستعداد لتزويد أفريقيا بكميات كبيرة من الحبوب والأسمدة مجاناً.

ونقلت وكالة تاس عن الخدمة الصحفية للكرملين قولها: إن بوتين بحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالوضع الحالي لاتفاق الحبوب، مؤكداً أن عودة روسيا إلى صفقة الحبوب ممكنة بعد التحقيق في الهجوم على سيفاستوبول، وضمانات أمنية من كييف بعدم استخدام ممر الحبوب لأغراض عسكرية.

وأوضح الكرملين أن بوتين تطرق لأسباب قرار تعليق مشاركة موسكو في صفقة الحبوب، حيث إن كييف استخدمت بدعم من الغرب ممر الحبوب لمهاجمة سيفاستوبول والسفن التي تحرس الممر، مشيراً إلى عدم الوفاء بالجزء الثاني من صفقة الحبوب بفتح تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

ولفت الكرملين إلى أن الرئيس الروسي أكد استعداد موسكو لتزويد أفريقيا بكميات كبيرة من الحبوب والأسمدة مجاناً، مشدداً على أن مهمة توفير الغذاء كأولوية للدول الأشد احتياجاً لم تكتمل بعد.

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