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الدكتور المقداد يبدأ زيارة إلى طهران لتعزيز العلاقات الثنائية

2022-11-01

طهران-سانا

بدأ الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وكبار المسؤولين الإيرانيين بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، إضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية وتنسيق المواقف بين البلدين.

وكان في استقبال المقداد في مطار طهران كل من مستشار وزير الخارجية الإيراني مدير عام وزارة الخارجية الإيرانية محمد صادق فضلي، ورئيس دائرة لبنان وسورية شاه حسيني، والسفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب، وأعضاء السفارة السورية، وعدد من المسؤولين الإيرانيين.

ويرافق الوزير المقداد الدكتور رامز الراعي مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية، وجمال نجيب مدير مكتب الوزير، والدكتور إحسان الرمان من مكتب الوزير.

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