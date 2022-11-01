بدء التصويت في الانتخابات العامة في الدنمارك

كوبنهاغن-سانا

بدأت اليوم عملية التصويت في الانتخابات العامة بالدنمارك، وسط حضور واضح لأحزاب جديدة تسعى إلى دخول البرلمان.

وذكرت وكالة اسوشيتد برس أن 14 حزباً يتنافسون على أصوات 4 ملايين دنماركي يشاركون في هذه الانتخابات.

وأضافت: إن المنافسة على منصب رئيس الوزراء ربما تنحصر بين ثلاثة سياسيين هم: رئيسة الوزراء الحالية متي فريدريكسن وزعيم الحزب الليبرالي جاكوب اليمان جنسن و سورن بابي بولسن الذي يترأس حزب المحافظين.

وأشارت التوقعات إلى أن الانتخابات ستؤول إلى تشكيل حكومة وسطية لا يحظى فيها أي من تياري اليسار أو اليمين بأغلبية في البرلمان.

وعادة ما تتنافس 10 أحزاب فقط على مقاعد البرلمان المكون من 179 مقعداً إلا أن بعض المواجهات السياسية والأزمات أدت إلى تفكك داخل أحزاب الشعب الدنماركي وحزب اليسار والحزب البديل والحزب الليبرالي ما رفع عدد الأحزاب المتنافسة.

كما تشهد هذه الانتخابات ظهور حزب جديد بقيادة رئيس الوزراء السابق لارس لوك راسموسن.

وكان استطلاع للرأي أجرته شبكة تي في 2 التلفزيونية الحكومية أشار إلى أن حزب راسموسن يحقق حالياً نسبة 6.5 بالمئة في حين أن 11 بالمئة من الدنماركيين يرغبون في رؤيته يقضي فترة ثالثة.

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