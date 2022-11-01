الصين تدعو إلى إزالة العقبات أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية

نيويورك-سانا

دعت الصين الدول المعنية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لإزالة العقبات التي تواجه صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، محذرة من تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية.

ونقلت وكالة شينخوا عن نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ قوله خلال مناقشة بمجلس الأمن الدولي بشأن مبادرة حبوب البحر الأسود: إن الصين أحيطت علماً بإعلان روسيا الأخير بشأن تعليق مشاركتها في المبادرة، وكذلك رد أوكرانيا والأمم المتحدة والأطراف المعنية الأخرى، ونأمل أن تواصل الأطراف المعنية البقاء على اتصال، وإعادة بناء الثقة المتبادلة وإيجاد حل يلبي شواغل جميع الأطراف.

وأضاف قنغ: إن الصين تأمل أيضاً أن يواصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القيام بدور نشط في هذا الصدد، مشيراً إلى أن صادرات الحبوب والأسمدة الروسية لها القدر نفسه من الأهمية للسوق الدولية، وينبغي تنفيذ المذكرة الموقعة بين روسيا والأمم المتحدة بشكل فعال أيضاً.

وأوضح قنغ أن الحوار والتفاوض هما السبيل الواقعي الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية، لافتاً إلى أن عقلية الحرب الباردة وسياسة الكتل والانقسام والمواجهة والعزلة والقمع، أمور لن تجلب السلام.

وكانت روسيا علقت أمس حركة السفن عبر الممر الآمن لنقل الحبوب في البحر الأسود، حتى توضيح الوضع المتعلق بالهجوم الإرهابي الأوكراني ضد السفن الروسية في ميناء سيفاستوبول يوم السبت الماضي.

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