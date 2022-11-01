رئيسي خلال لقائه باشينيان: الأمن والاستقرار في منطقة القوقاز مهم لإيران

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الأمن والاستقرار في منطقة القوقاز مهم بالنسبة لإيران.

وقال رئيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في طهران اليوم: إن سياسة حسن الجوار هي إحدى السياسات التي تؤكد عليها الحكومة الإيرانية، لافتاً إلى أنه خلال هذه الفترة تم عقد عدة مباحثات مع أرمينيا وكان محورها تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والتجارية والأمنية بين البلدين.

وأوضح أن حل قضايا هذه المنطقة يجب أن يكون بيد مسؤوليها، مشيراً إلى أن التدخل الأجنبي سيزيد من المشاكل فيها.

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