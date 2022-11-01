روغوف: اتهامات كييف لروسيا بإحداث كارثة بيئية نفاق فج

موسكو-سانا

أكد عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه الروسية فلاديمير روغوف اليوم أن اتهامات نظام كييف لروسيا، بإحداث كارثة بيئية بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية، تعد نفاقاً فجاً.

ونقلت وكالة نوفوستي عن روغوف قوله اليوم: إن القوات الأوكرانية تقصف منطقة زابوروجيه يومياً تقريباً، ما يهدد حياة الناس وسلامتهم، ويصمتون بشأن ذلك إلا أنهم قلقون بشأن الأسماك، مشيراً إلى أن وحدات الطاقة توقفت نتيجة للقصف من قبل الجانب الأوكراني الذي يواصل بذل كل ما بوسعه لشل عمل المحطة النووية ومنع إطلاقها.

وكانت شركة “إنيرغو آتوم” الأوكرانية زعمت أن الجانب الروسي تسبب في وقوع كارثة بيئية بسبب توقف وحدات الطاقة بمحطة زابوروجيه وتوقف الماء الدافئ عن الدخول إلى بركة التبريد، ما أدى إلى انخفاض درجة الحرارة، وقتل جماعي للأسماك التي تم نقلها إليها منذ 25 عاماً لضمان نظافة البيئة.

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