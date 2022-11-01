السلطات الروسية تعتقل 6 إرهابيين

موسكو-سانا

اعتقلت وكالة الأمن الفيدرالية الروسية اليوم ستة إرهابيين، وذلك في عدد من مناطق روسيا بما فيها العاصمة موسكو.

وذكرت الوكالة في بيان لها اليوم أن ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قاموا بقمع الأنشطة الإجرامية لخلية تتبع لمنظمة دولية متطرفة تدعى منظمة (التكفير والهجرة) المحظورة على الأراضي الروسية.

وأوضح البيان أنه تم تحديد أتباع هذه المنظمة في منطقة موسكو الذين عقدوا اجتماعات ونشروا تعاليم التنظيم المتطرف المشار إليه وجندوا أتباعاً آخرين فيه، تم اعتقال ستة منهم في موسكو وفورونيج وجمهورية داغستان.

ولفت البيان إلى أنه خلال عمليات التفتيش في أماكن إقامة الإرهابيين المعتقلين تم العثور هناك على مؤلفات ذات محتوى متطرف، بالإضافة إلى عناصر أخرى تشير إلى علاقتهم بالتنظيمات الإرهابية المتطرفة.

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