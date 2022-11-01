قوات الأمن الإيرانية تفكك عصابة لتهريب الأسلحة جنوب غرب البلاد

طهران-سانا

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة خوزستان الإيرانية العميد محمد صالحي عن تفكيك عصابة لتهريب الأسلحة في المحافظة جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة فارس عن صالحي قوله اليوم: “إن شرطة الأمن العام تمكنت من تحديد مكان الاحتفاظ بشحنة الأسلحة المهربة في مدينة شادكان التابعة لمحافظة خوزستان، والقبض على متزعم العصابة”.

وأوضح صالحي أنه تم ضبط 10 مسدسات و20 مشط إطلاقات نارية و10900 طلقة حربية، كانت بحوزة العصابة، مؤكداً في الوقت ذاته جهوزية قوات الأمن للتصدي بحزم وقوة لكل من يريد الإخلال بأمن المواطنين.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في الـ 21 من الشهر الماضي عن تفكيك شبكة تهريب أسلحة وذخيرة حربية في محافظة كيلان شمال البلاد.

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