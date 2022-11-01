هلا النابلسي.. شابة تحول القطع القديمة إلى منتجات عصرية باستخدام البلكسي

دمشق-سانا

ما إن تدخل إلى عالمها المميز حتى ينتابك شعور بالحيوية والتفاؤل والجمال المشع بالألوان الزاهية، وتميز المشغولات عبر تجسيد الشابة هلا النابلسي لشغف من نوع آخر تطغى عليه العصرية واللمسات الفنية، من خلال اشتغالها على صنع المنتجات البيتية والهدايا وتحويل القديم إلى أعمال وتحف فنية.

سريعاً لاقت منتجات هلا إقبالاً من خلال مشروعها الصغير “هلاليو” الذي يتضمن كل ما يخص المنزل وإكسسواراته والبلكسي والخشب والرسم على الزجاج وتعديل القطع القديمة من خشب وبخ وتنجيد وتعديل كراسي الخيزران بإضافة البلكسي للقاعدة، إضافة إلى طاولات البلكسي بأفكار ونقشات مميزة ممكن تنفيذها بالفكرة التي يرغب بها الشخص.

ويتضمن المشروع أيضاً هدايا لكل المناسبات إلى جانب اللوحات الجدارية التعليمية وستاندات البلكسي متعددة الاستعمالات بألوان فسفورية وبأفكار تعليمية وعبارات تشجيعية للأطفال.

وبينت هلا وهي خريجة أدب إنكليزي في حديثها لـ سانا الشبابية أنها درست وتخرجت من مونتريال كندا في مجال الغرافيك وأنها ترسم أيضاً على الزجاج حيث شاركت في العديد من المعارض والبازارات التي كان لها أثر كبير في حياتها لافتة إلى أنها فخورة كونها جزءاً من أهم حرفة بالتراث الدمشقي وهي الرسم على الزجاج وهي عضو بجمعية الحرفيين.

تعمل هلا عبر مشروعها بمجال البلكسي الذي تدمج فيه بين الطابعين التراثي والحديث، ليكون مزيجاً بين الماضي والحاضر وهو مزيج يجمع بين شفافية الزجاج وألوانه ونقائه وبين التقنيات الحديثة.

وتتسم المنتجات التي تعرضها هلا في حلة بهية وقالب منمق بأصالة تنم عن حرفية وتميز معتمدة على إيمانها العميق بموهبتها وقدراتها وإمكاناتها الأكاديمية الأمر الذي ساعدها على تجاوز الصعاب العديدة التي اعترضتها لتطوير مشروعها وجعله قائماً بأفكارها المليئة بالحب والذوق والفن.

وخلصت هلا بالقول: إن الشباب السوري أثبت كفاءته بمهنية عالية في مختلف المجالات ما يستدعي دعمه لتطوير مشاريعه وتمكينه من ابتكار أشياء جديدة تنال استحسان الجميع.

لمياء الرداوي

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