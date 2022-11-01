وقفات في الضفة الغربية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

القدس المحتلة-سانا

شارك مئات الفلسطينيين اليوم في وقفات أمام مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدن الخليل وجنين وبيت لحم بالضفة الغربية، مطالبين باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفات التي دعت إليها القوى الوطنية الفلسطينية رفعوا صور الشهداء المحتجزة جثامينهم ولافتات كتب عليها “نريد أولادنا” و”احتجاز جثامين الشهداء جريمة دولية وإنسانية ومخالفة واضحة لنصوص اتفاقية جنيف الرابعة”.

وسلمت أمهات الشهداء مذكرات إلى الصليب الأحمر تطالبه بالضغط على الاحتلال لاسترداد الجثامين.

وشدد مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين إبراهيم نجاجرة على ضرورة أن يكون للمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية دور أكثر فعالية من أجل إلزام سلطات الاحتلال تسليم الجثامين وتمكين ذويهم من تشييعهم ودفنهم، وفقاً لما نصت عليه الشرائع السماوية حفظاً لكرامتهم.

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