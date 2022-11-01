إصابة فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال على مظاهرة جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مظاهرة في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، تندد بالحصار الذي يفرضه الاحتلال على المدينة منذ ثلاثة أسابيع.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل البلدة أطلقت قنابل الغاز السام باتجاه المشاركين في المظاهرة، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.

وتواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بنابلس، وتغلق مداخل ومخارج بلدات حوارة ودير شرف وزعترة وبيتا.

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