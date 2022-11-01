وزارة الخارجية والمغتربين تطلق خدمات جديدة في المركز القنصلي الإلكتروني

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم خدمة إصدار جواز سفر لجميع المواطنين الذين يطلبون الجواز لأول مرة والمسجلين في مديرية الأحوال المدنية في سورية، على ألا تتجاوز أعمارهم 18 سنة، ويكون ولي أمر المواطن هو مقدم الطلب.

وأوضحت الوزارة في بيان لها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنها أطلقت أيضاً خدمة الجواز بالدور المستعجل، حيث يتم إصداره وإرساله خلال 48 ساعة من تاريخ استلام الوثائق، مع العلم أن مدة إصدار الجواز بالدور العادي 14 يوماً من تاريخ استلام الوثائق.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت إضافة الخدمات الجديدة إلى مجموعة الخدمات الالكترونية في المركز القنصلي الالكتروني.