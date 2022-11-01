زراعة 91 ألف غرسة رعوية في محمية الحرضية ببادية السويداء

السويداء-سانا

بدأ فرع هيئة تنمية وإدارة وحماية البادية بالسويداء بتنفيذ خطة لزراعة نحو91 ألف غرسة رعوية ضمن محمية الحرضية ببادية المحافظة قرب الحدود السورية الأردنية.

وبين مدير فرع الهيئة المهندس عمر قرقوط في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الغراس التي تزرع تشمل الروثا والرغل بأنواعه، ويتم توفير الحماية لها لتتحول بعد نموها لمصدر علفي بديل للثروة الحيوانية يمتاز بغناه بنسبة عالية من البروتين.

ولفت إلى أن الغراس مجهزة ضمن المواصفات الفنية المطلوبة في حقل الإنتاج بمشتل عرى الرعوي.

يذكر أن محمية الحرضية التي تبلغ مساحتها نحو 4 آلاف هكتار وتصل مساحاتها المزروعة إلى نحو1400 هكتار، واحدة من خمس محميات رعوية تضمها بادية السويداء والتي تصل مساحتها مجتمعة إلى 27 ألف هكتار.

عمر الطويل

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