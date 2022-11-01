بوليانسكي: الغرب فشل في إنكار تورطه بهجوم سيفاستوبول

نيويورك-سانا

أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن الدول الغربية فشلت في نفي مباشر لتورطها في الهجوم على سيفاستوبول.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوليانسكي قوله عبر قناته في تلغرام: “إننا استشهدنا بوقائع بناء على معلومات من وزارة الدفاع الروسية، وإن بلاده اضطرت إلى تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب، ولكننا وبشكل مثير للاهتمام لم نسمع أي نفي مباشر بأن الأوكرانيين نفذوا الهجمات بمساعدة مدربيهم الغربيين، فيما ألقت الوفود الغربية بكل بساطة باللوم علينا، وحاولت ترويعنا عبر تحميلنا مسؤولية احتمال حدوث جوع عالمي”.

ولفت بوليانسكي إلى أنه كان من الجدير ملاحظة أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الذي تعامل أيضاً مع الأمر بدقة أقر بأن استخدام الممرات الإنسانية لأغراض عسكرية يتعارض مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في الـ 29 من تشرين الأول الماضي أن نظام كييف نفذ هجوماً إرهابياً على سفن أسطول البحر الأسود وسفن النقل المدني الراسية على ممرات خارجية وداخلية لقاعدة سيفاستوبول، بإعداد وتوجيه من خبراء متخصصين بريطانيين موجودين في نيكولايف، ما اضطر روسيا لتعليق مشاركتها في صفقة الحبوب عبر البحر الأسود.

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