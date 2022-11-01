إيرواني: محاولة واشنطن عقد اجتماع غير رسمي حول إيران إجراء خطير

نيويورك-سانا

أكد السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن محاولة الولايات المتحدة عقد اجتماع غير رسمي للمنظمة الدولية حول الأوضاع في إيران إجراء خطير، ويمثل انتهاكاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح إيرواني في رسالة وجهها إلى السفراء والممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين في الأمم المتحدة أن “الولايات المتحدة من خلال شن الحرب النفسية وعمليات الخداع تزعم أن هذا الاجتماع هدفه دعم حقوق المرأة الإيرانية، لكن هذه الإجراءات تعبر عن نفاق أمريكي وانتهاك صارخ لقيم حقوق الإنسان”، مؤكداً أن أمريكا لا تملك السلطة القانونية والأخلاقية والسياسية لعقد مثل هذا الاجتماع.

وشدد إيرواني على أن إيران ملتزمة دائماً بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في إطار القانون الدولي، لافتاً إلى أن “الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي مكفول في دستورها ولكن كل حكومة مسؤولة عن حماية شعبها من أعمال العنف والتخريب وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency