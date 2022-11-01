شركات روسية تستثمر بقيمة 4.5 مليارات دولار في حقول النفط والغاز الإيرانية

موسكو-سانا

أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن استثمارات الشركات الروسية في إطار 7 عقود لتطوير حقول نفط وغاز في إيران وصلت إلى 4.5 مليارات دولار حتى الآن.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن أوجي قوله على هامش اجتماعات اللجنة الاقتصادية الإيرانية الروسية المنعقدة في موسكو: إن “نسبة الإنجاز ببعض هذه المشاريع تصل إلى 35 بالمئة”، لافتاً إلى أن إنشاء مصنع مشترك لتصنيع المضخات الداخلية للآبار بين روسيا وهيئة تنفيذ إيعازات الإمام الإيرانية في مدينة أهواز واحد من المشاريع المهمة بين البلدين، حيث يستهدف إنتاج 150 مضخة سنوياً مزودة بتقنيات خاصة تضاعف إنتاج الحقول بنحو الضعفين.

وتشهد العلاقات الاقتصادية الإيرانية الروسية نمواً مضطرداً في ظل مواجهة البلدين للعديد من التحديات التي تفرضها العقوبات الغربية عليهما.

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