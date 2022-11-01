الجيش والوحدة يختتمان الدور الأول لكأس السوبر بكرة السلة بالصدارة

دمشق- سانا

تصدر فريقا الوحدة والجيش ترتيب المجموعتين الأولى والثانية في ختام الدور الأول لبطولة كأس السوبر بكرة السلة المقامة حالياً في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.

ففي الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول فاز الجيش على الجلاء بنتيجة 82-71 نقطة ليتصدر بهذا الفوز ترتيب المجموعة الثانية كما فاز الكرامة على ليدرز اللبناني بنتيجة 88-85 نقطة ليحتل الكرامة المركز الثاني متقدماً على الجلاء الذي جاء ثالثاً بينما جاء ليدرز رابعاً.

ولحساب المجموعة الأولى اختتم الوحدة الدور الأول بفوزه على الاتحاد أهلي حلب 85-69 نقطة وفاز هومنتمن على النواعير 79-72 نقطة ليتصدر الوحدة ترتيب هذه المجموعة يليه الاتحاد ثم هومنتمن فالنواعير.

وسيلتقي في الدور ربع النهائي وفقاً لنظام البطولة أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية وثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى وأول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية.

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من مباراة الوحدة و الاتحاد أهلي حلب