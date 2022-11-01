(بيت على الحدود) عرض مسرحي لفرقة معاهد اللاذقية

حمص-سانا

قدمت فرقة معاهد اللاذقية مساء اليوم عرضاً مسرحياً بعنوان “بيت على الحدود” للكاتب البولندي سلافومير مروجيك والمخرج كمال فضة، وذلك ضمن المهرجان المسرحي الجامعي السابع والعشرين الذي يقيمه الاتحاد الوطني لطلبة سورية.

وتحدث العرض الذي قدم على مسرح قصر الثقافة بحمص وجسده 15 ممثلاً وممثلة عن انقلاب حياة أسرة عادية رأساً على عقب عندما يقتحم بيتهم مجموعة من الدبلوماسيين، ليخبروهم أن الحدود الدولية سوف تمر من منزلهم وتقسمه إلى نصفين، لتعيش الأسرة بعدها مجموعة من المفارقات التي دمرت أمنها واستقرارها وحياتها.

مخرج العمل فضة قال لمراسلة سانا: هذا العمل الإخراجي الأول لي، كما أنها التجربة المسرحية الأولى للشباب المشاركين جميعاً، حيث حملنا على عاتقنا أن تكون لنا بصمة فنية ثقافية في مهرجان المسرح الجامعي الذي يعبر عنا وعن طموحاتنا، كما يمهد الطريق لنا نحو الاستمرار.

بدوره الممثل ليث لايقة الذي أدى دور صاحب المنزل بين أن العمل في المسرح يحتاج لجهد وتعب للوصول إلى نتائج فنية هامة، فنحن الشباب نجد في المسرح فرصة للتعبير عن ذواتنا وأحلامنا.

ووجدت الممثلة نور المصطفى التي أدت دور الصحفية، أن المسرح مساحة واسعة ليقدم الشباب رسائلهم ويبدعون ويبرزون طاقاتهم الإبداعية، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد الوطني لطلبة سورية من أجل إعداد شباب وممثلين متمكنين من أدواتهم عبر دورات إعداد الممثل والمخرج والكاتب المسرحي.

وأشار عمر الجباعي عضو المكتب التنفيذي ورئيس مكتب الثقافة والفنون في الاتحاد الوطني للطلبة إلى أن المهرجان للطلاب الهواة، حيث نجد تفاوتا بالأدوار والأداء لعوامل عدة، منها قدم البعض من ممثلين ومخرجين في العمل المسرحي الطلابي الشبابي، وانضمام دماء جديدة للعمل المسرحي، وهذا أمر حيوي وطبيعي، وهو ما نسعى إليه في الاتحاد الوطني لطلبة سورية، لخلق حالة حضارية ثقافية وفنية هامة، تخدم المشروع الثقافي إلى جانب العلمي.

مثال جمول

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