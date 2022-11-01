منظمة ترامب خدعت سلطات الضرائب 15 عاماً

واشنطن-سانا

أعلن مكتب المدعي العام بمانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، أن شركة العقارات المملوكة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خدعت سلطات تحصيل الضرائب على مدى 15 عاماً.

ونقلت رويترز عن سوزان هوفينغر المدعية بمكتب المدعي العام بالمدينة قولها في بيان خلال محاكمة منظمة ترامب بتهمة الاحتيال الضريبي الجنائي: إن “منظمة ترامب دفعت للمسؤولين التنفيذيين وبينهم المدير المالي آلن فايسلبيرغ مقابلا ما بين عامي 2005 و2021 على الأقل في صورة إكراميات مثل إيجارات منازل وسيارات دون إبلاغ السلطات بهذه الميزات”.

وأضافت هوفينجر أن هذه القضية تتعلق بالخداع والغش في الضرائب كما أن فايسلبيرغ وافق على الإدلاء بشهادته كشاهد إثبات في المحاكمة في إطار اتفاق بإقراره بالذنب مقابل الحكم عليه بالسجن خمسة أشهر.

ويواجه ترامب مشكلات قضائية عدة، آخرها قرار اللجنة المكلفة بقضية اقتحام الكونغرس الأمريكي منتصف الشهر الجاري استدعاء ترامب للتحقيق معه بأعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول العام الماضي، وهو إجراء قد يؤدي في النهاية إلى سجنه إذا لم يمتثل له.