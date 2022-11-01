جمعة خلال لقائها قاليباف تؤكد متانة العلاقات بين سورية وإيران

طهران-سانا

أكدت الدكتورة هيفاء جمعة عضو مجلس الشعب نائب رئيس لجنة الصداقة السورية الايرانية في المجلس متانة العلاقات بين المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.

ونوهت جمعة خلال لقائها رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف ، بموقف إيران الداعم لسورية في مختلف المجالات.

وفي إشارة إلى الزيارة التي قامت بها ، والوفد البرلماني السوري المرافق اليوم لمعرض بيت الابتكار الايراني ، قالت: أطلعنا على المنجزات الإيرانية في المجالات العلمية والتقنية والتكنولوجية والطبية ، لافتة إلى وجود مجالات كثيرة للتعاون بينهما ما ينعكس بالإيجاب على عملية التطوير والتحديث والبناء في سورية.

كما تطرقت إلى الممارسات التركية العدوانية وسرقة الاحتلال الأمريكي للنفط والقمح السوري.

من جانبه أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي ، أهمية جبهة المقاومة بالنسبة لإيران مشيراً إلى سعي بلاده الدائم إلى تكامل وتوحيد الدول الإسلامية مع بعضها بعضاً ومنتقداً بعض الحكومات وبخاصة أمريكا والكيان الصهيوني الذين يسعون لخلق خلافات في المنطقة وبين الدول الإسلامية.

كما شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على ضرورة تعزيز القطاع الخاص في البلدين لتحسين مستوى التعاون الاقتصادي ، معرباً عن أمله في أن تكون زيارة الوفد البرلماني السوري إلى إيران فعالة ومثمرة في تطوير التعاون الاقتصادي ودعم القطاع الخاص في البلدين لافتاً إلى أهمية دور لجنتي الصداقة في كلا المجلسين.

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