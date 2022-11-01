بوتين: قمة سوتشي خلقت أجواء إيجابية لاتفاقات مستقبلية

سوتشي-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قمة سوتشي التي جمعته مع الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني كانت مفيدة وخلقت أجواء إيجابية لاتفاقات مستقبلية.

ونقلت روسيا اليوم عن بوتين قوله: إنه تم خلال هذه القمة تهيئة الأجواء للاتفاقيات المستقبلية مشيراً إلى أن القادة المجتمعين اتفقوا على بيان مشترك بشأن إقليم قره باغ حيث أظهرت القمة أن الجميع مهتم بتطبيع العلاقات.

وكان بوتين أكد في وقت سابق اليوم أن هدف القمة الثلاثية بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا هو تنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقة بتسوية النزاع في إقليم ناغورنى قره باغ والتي تم التوصل اليها عامي 2020 و2021.

وكانت أرمينيا وأذربيجان توصلتا في الـ 9 من تشرين الثاني 2020 وبرعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى نزاعاً بين باكو ويريفان في إقليم ناغورني قره باغ استمر نحو شهر ونصف الشهر بينما تشهد المناطق الحدودية مناوشات واشتباكات بين الجانبين بشكل متقطع.

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