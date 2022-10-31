موسكو تعلق مرورالسفن عبر الممرات الآمنة لنقل الحبوب بالبحر الأسود

موسكو-سانا

علقت روسيا اليوم حركة السفن عبر الممر الآمن لنقل الحبوب في البحر الأسود ، حتى توضيح الوضع المتعلق بالهجوم الإرهابي الأوكراني ضد السفن الروسية في سيفاستوبول.

ونقلت روسيا اليوم عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان :”إنه حتى توضيح الوضع المتعلق بالهجوم الإرهابي الذي ارتكبته أوكرانيا يوم ال29 من تشرين الأول ضد السفن الحربية والمدنية في مدينة سيفاستوبول، تم تعليق مرور السفن عبر الممر الآمن المحدد بموجب مبادرة البحر

الأسود” مشيرا الى أن مرور السفن عبر الممر الآمن “بات غير مسموح به نظرا لاستخدامه من قبل القيادة الأوكرانية ، وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية لخوض العمليات القتالية ضد روسيا الاتحادية”.

وشددت الوزارة على أن بلادها لم تنسحب من مبادرة البحر الأسود بل تم تعليق العمل بالاتفاقات التي تم التوصل اليها بهذا الخصوص.

وكانت روسيا وأوكرانيا وتركيا وقعت فى الـ 22 من تموز الماضي على مبادرة بوساطة الأمم المتحدة لتوفير ممر بحري إنساني لسفن صادرات الأغذية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.