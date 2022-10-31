دراسة تكشف العلاقة بين قلة النوم وفرص الإصابة بأمراض خطيرة

لندن-سانا

وجدت دراسة حديثة أن النوم أقل من خمس ساعات مرتبط بتدهور الصحة العامة للإنسان وبظهور أمراض خطيرة.

ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية عن الدراسة التي أجراها باحثون من معهد “يو سي ال” لعلوم الأوبئة والأمراض في بريطانيا مع باحثين من جامعة كاليفورنيا الأمريكية: إن النوم لخمس ساعات أو أقل له تداعيات خطيرة تتمثل بزيادة فرص الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم والجلطات على اختلاف أنواعها.

وشملت الدراسة التي امتدت نحو 25 عاماً فئات عمرية تتراوح بين الخمسين والسبعين عاماً، وانصب تركيزها على علاقة الأمراض المزمنة بقلة النوم لدى هذه الفئة العمرية المحددة حيث رأى الباحثون أن كبار السن على وجه الخصوص هم الأكثر عرضة للإصابة بمشكلات صحية مزمنة فمدة النوم لخمس ساعات أو أقل لأشخاص تتراوح أعمارهم بين الخمسين والستين عاماً ارتبطت مثلاً بزيادة خطر الوفاة بنسبة 25 بالمئة.

وخلصت الدراسة إلى أن فترة النوم يجب أن تتراوح بين 7 و9 ساعات متواصلة يومياً كما تنصح بأخذ قيلولة خلال النهار شرط ألا تزيد مدتها على 30 دقيقة لأن تجاوز هذه المدة سيؤثر على نوعية النوم في الليل.

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