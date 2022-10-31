واشنطن بوست: تويتر تستغني عن ربع العاملين

واشنطن-سانا

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن شركة “تويتر” التي استحوذ عليها الملياردير إيلون ماسك الأسبوع الماضي تعتزم تسريح ربع موظفيها في إطار الجولة الأولى من الاستغناء عن عاملين في الشركة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله: إن “قرار الشركة يستهدف ما يقرب من ربع الموظفين البالغ عددهم أكثر من سبعة آلاف موظف” لافتة إلى أن “عمليات التسريح ستلحق الضرر بجميع الإدارات تقريباً، ومن المتوقع أن تؤثر بشكل خاص على المبيعات والمنتجات”.

وجاء في تقرير الصحيفة: إن المحامي أليكس سبيرو وهو ممثل قانوني لإيلون ماسك منذ وقت طويل قاد المناقشات الخاصة بتخفيضات الوظائف.

وكان ماسك أقال الرئيس التنفيذي لتويتر باراغ اغراوال والمدير المالي نيد سيغال ورئيسة الشؤون القانونية والسياسات فيجايا جادي بعد اكتمال مسلسل شراء منصة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار الخميس الماضي.

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