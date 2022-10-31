عطل يطال موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي

واشنطن-سانا

أعلن موقع إنستغرام على شبكة التواصل الاجتماعي اليوم عن صعوبات واجهها مستخدموه.

ونقلت وكالة فرانس برس عن قسم التواصل التابع لشركة ميتا قوله في تغريدة على حسابه عبر تويتر: نعمل على معالجة العطل المسجل في استخدام حسابات المستخدمين في انستغرام.

وفي سياق متصل أكد عشرات المستخدمين في منشورات عبر مواقع التواصل أنهم غير قادرين على استخدام حساباتهم في إنستغرام، أو أنهم تلقوا رسائل تشير إلى أن حساباتهم علقت.

ولفت موقع داون ديتاكتر المتخصص إلى أنّ العطل طال عدة آلاف من الحسابات، حيث سجّل رقماً قياسياً للحسابات المتوقّفة.

وكان خلل مماثل سجل في الثاني والعشرين من الشهر الماضي في منصة التواصل الاجتماعي، إلا أن إنستغرام لم ينشر أي توضيح عن سبب حدوثه.

ويأتي انقطاع خدمة إنستغرام بعد أقل من أسبوع على عطل طال تطبيق واتساب التابع لشركة ميتا، وتأثر به الثلاثاء الفائت مليارات من المستخدمين.

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