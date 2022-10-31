لوكاشينكو: بيلاروس مستعدة لدفع ديونها بعملتها الوطنية

مينسك-سانا

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده مستعدة للوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمات المالية الدولية، ولكن فقط بعملتها الوطنية، وذلك عقب العقوبات التي تم فرضها على البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية (بيلتا) عن لوكاشينكو قوله خلال اجتماع مع رئيس الوزراء رومان غولوفتشينكو: “نحن دافعون موثوقون، ويمكن الاعتماد علينا في سداد ديوننا، ومستعدون للقيام بذلك لأن دين بلادنا لهم ليس بالكثير، إلا أن الغرب رفض قبول العملة الأجنبية من بيلاروس”.

وأضاف: “عرضنا عليهم الروبل البيلاروسي، إلا أنهم رفضوا أيضاً، ومن واجبنا سداد ديوننا، لكننا سنفعل ذلك بالروبل البيلاروسي عن طريق تحويل هذه المدفوعات إلى حسابات منفصلة”.

ونظراً لأن العقوبات المفروضة على بيلاروس لا تسمح بتقديم مدفوعات باليورو أو بالدولار، فقد تم اعتماد مرسوم رئاسي في شهر آذار الماضي حول اتخاذ تدابير إضافية، لضمان الأداء المستقر للاقتصاد.

ووفقاً للمرسوم أصدرت الحكومة البيلاروسية والبنك الوطني في البلاد وثيقة في نيسان الماضي حول التدابير المؤقتة لتسوية التزامات الدولة الخارجية، والتي تنص على سداد التزامات الديون من خلال تحويل المدفوعات باستخدام العملات الأجنبية إلى حساب جار منفصل بالروبل البيلاروسي في (بيلاروس بانك) أكبر البنوك البيلاروسية.

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