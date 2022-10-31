بوتين لـ علييف: هدفنا تنفيذ اتفاقات تسوية النزاع حول قره باغ

سوتشي-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهدف من القمة الثلاثية بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا في سوتشي، هو تنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقة بتسوية النزاع في إقليم ناغورني قره باغ، التي تم التوصل إليها عامي 2020 و2021.

كلام بوتين جاء خلال اجتماعه مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قبيل القمة الثلاثية.

بدوره أعلن علييف أن بلاده اقترحت خمسة مبادئ من القانون الدولي، لتطبيع العلاقات مع أرمينيا، معتبراً أن المبادرة الروسية لعقد مثل هذه الاجتماعات أعطت زخماً لعملية التطبيع.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن النزاع حول إقليم قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان يجب أن ينتهي.

وكانت أرمينيا وأذربيجان توصلتا في الـ 9 من تشرين الثاني 2020، وبرعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، أنهى نزاعاً بين باكو ويريفان في إقليم ناغورني قره باغ، استمر نحو شهر ونصف الشهر، بينما تشهد المناطق الحدودية مناوشات واشتباكات بين الجانبين بشكل متقطع.

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