القضاء على عدد من إرهابيي (داعش) خلال عملية أمنية في حي طريق السد جنوب درعا

درعا-سانا

قضت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع المجموعات المحلية والأهلية على عدد من إرهابيي تنظيم “داعش”، وصادرت كمية كبيرة من الذخيرة خلال عملية أمنية في حي طريق السد جنوب مدينة درعا.

وقال مصدر أمني لمراسل سانا: “إن الأجهزة الأمنية والمجموعات المحلية والأهلية تنفذ عملية أمنية محدودة ضد خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي في حي طريق السد جنوب مدينة درعا أسفرت حتى الآن عن مقتل عدد من إرهابيي “داعش”، ومصادرة كمية كبيرة من الذخيرة كانت مخبأة ضمن أحد المستودعات”.

وأوضح المصدر أن العملية تجري بشكل منظم وبتعاون كبير من المجموعات المحلية والأهلية بهدف القضاء على وجود إرهابيي “داعش”، وإعادة الاستقرار لمناطق طريق السد وأحياء درعا البلد والمخيمات، كما أنها تتزامن مع عمليات مداهمة وتفتيش وتمشيط للمناطق التي يشتبه بتواجد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي فيها.

ويتواجد في حي طريق السد عدد من إرهابيي تنظيم “داعش” بزعامة الإرهابي مؤيد حرفوش الملقب أبو طعجة، ويتحصنون ضمن عدة مواقع قاموا بتفخيخ محيطها وتحصينها، وكان آخر العمليات الإرهابية التي قاموا بها تفجير انتحاري بحزام ناسف ضمن أحد المنازل في حي الأربعين بدرعا البلد، ما أدى إلى وقوع ضحايا ومصابين مدنيين.

وكانت الجهات المختصة أجرت خلال الفترة الماضية عمليات أمنية بالتعاون مع مجموعات محلية وأهلية في مدينة جاسم وفي بلدات ريف درعا الغربي، أسفرت عن القضاء على العشرات من إرهابيي تنظيم “داعش” بينهم متزعمون ومصادرة أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency