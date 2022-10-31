عيادات الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان تصل إلى مناطق جديدة بريف حماة

حماة-سانا

وصلت العيادات الطبية المتنقلة العاملة ضمن الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان إلى أربع قرى وبلدات جديدة، تقع ضمن منطقة عمل المنطقة الصحية الأولى التابعة لمديرية الصحة في محافظة حماة.

وأوضح رئيس دائرة برامج الصحة العامة بالمديرية الدكتور سعد شامل في تصريح لمراسل سانا أن العيادات الطبية الأربع توزعت قرب المراكز الصحية لقرى وبلدات الربيعة والموعة وقمحانة وبيصين، وتستهدف الأشخاص المسجلين مسبقاً من قبل المنطقة الصحية، إضافة إلى أي شخص يريد الاطمئنان على وضعه الصحي، حيث سيتم إجراء فحوصات طبية لهم حول سرطانات الثدي وعنق الرحم والبروستات، مبيناً أن هذه الفحوصات مستمرة حتى السادس من الشهر القادم قبل أن تنتقل العيادات إلى مناطق جديدة.

ولفت الدكتور شامل إلى أن جميع الفحوصات مجانية، وسيتم بعد ظهور النتائج متابعة جميع الحالات المشتبه بها من قبل مديرية صحة حماة وبإشراف من اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إقامة محاضرات وندوات توعية وتثقيف بمختلف مناطق المحافظة حول أهمية إجراء الفحوصات للرجال والسيدات عند الاشتباه بأي حالة غير طبيعية، ومراقبة جميع الحالات بشكل دقيق.

من جانبه أشار رئيس المنطقة الصحية الثانية الدكتور باسل ابراهيم إلى وجود كادر طبي وإداري في المراكز الصحية التي تتواجد بقربها العيادات المتنقلة، يعمل جاهداً على تأمين كل الخدمات الصحية للمراجعين، مبيناً أنه يتم إرسال العينات المأخوذة من المراجعين إلى العيادات الشاملة لقراءتها وإبداء الرأي المناسب بالحالات للعمل على متابعتها بعد التواصل مع أصحاب العلاقة.

وفي السياق ذاته تواصل الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني استقبال الأشخاص الراغبين بالاستفادة من الحملة، وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية حول سرطان الثدي وعنق الرحم والبروستات.

وبين الدكتور سليم خلوف مدير الهيئة العامة للمشفى أن الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان في جميع المحافظات تكتسي أهمية بالغة في التقصي عن السرطان والذي من شأنه زيادة نسبة الشفاء، إضافة إلى كونها مجانية ما يساهم في رفع نسبة الإقبال عليها، مشيراً إلى أنه منذ بداية الحملة في حماة في الـ 19 من أيلول الماضي بلغ عدد السيدات فوق 40 عاماً اللواتي قمن بفحص التصوير الشعاعي 625 سيدة، بينما بلغ عدد السيدات اللواتي أجرين فحص لطاخة عنق الرحم 261 سيدة، وبالنسبة للرجال الذين قاموا بسحب الدم لفحص البروستات بلغ عددهم 181 شخصاً.

ولفت الدكتور خلوف إلى أن المشفى يواصل استقبال المواطنين حتى الـ 9 من تشرين الثاني المقبل وهو اليوم الأخير للحملة في محافظة حماة، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان على مستوى الهيئة العامة للمشفى رقم مقبول مقارنة مع العيادات الطبية المتنقلة لأن هذه الأخيرة تتوجه إلى التجمعات السكانية، ما يوفر على المواطنين عناء وجهد ومصاريف التنقل.

سالم الحسين

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