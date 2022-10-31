موسكو تستدعي السفير الهولندي وتسلمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة

موسكو-سانا

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم سفير هولندا في موسكو هيلليس بيشور بلويه إلى مقرها، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على محاولات تجنيد الملحق العسكري للسفارة الروسية في لاهاي، من قبل ممثل المخابرات البريطانية.

وأفادت الخارجية الروسية في بيان اليوم بأنه تم التأكيد على أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية غير مقبولة، وتتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وتعيق السير الطبيعي لعمل البعثات الخارجية الروسية، مشيرة إلى أن هذه الاستفزازات من قبل أجهزة المخابرات الأجنبية التي تشعر وكأنها في وطنها على الأراضي الهولندية باتت تتكرر بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

ولفت البيان إلى أن “السلطات ووكالات إنفاذ القانون في هولندا لا تقوم بردع مثل هذه الأعمال غير القانونية فحسب، بل وتشارك أيضاً فيها، كما أن أعمال الأجهزة الخاصة لا تتعرض للمساءلة والعقاب، بل وتترافق بقصص وحملات إعلامية استفزازية، ويتم نشر البيانات الشخصية لموظفي البعثات الخارجية الروسية وأفراد عائلاتهم، والذين دون استثناء تقريباً، بما في ذلك السفير، يتم اتهامهم بلا أساس بأنشطة تجسسية.

ودعا البيان السلطات الهولندية إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال غير الودية، التي تؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية، مشدداً على أنه “يجب على لاهاي أن تتخذ تدابير شاملة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل، بما في ذلك من قبل ممثلي تلك البلدان التي تسميها هولندا حلفاء لها”.

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