سلطات الاحتلال تستولي على مئات الدونمات في نابلس

القدس المحتلة-سانا

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة وفا: إن سلطات الاحتلال استولت على نحو 616 دونماً من أراضي الفلسطينيين، في بلدات قريوت والساوية واللبن الشرقية جنوب المدينة، بهدف توسيع عمليات الاستيطان فيها.

وفي إطار مخططاتها التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين، تصعد سلطات الاحتلال من عمليات الاستيطان في خرق فاضح للقرارات الدولية، ولا سيما القرار 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفه.

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