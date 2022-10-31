مستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون في الخليل ونابلس

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على أراضي الفلسطينيين في بلدتي ترقوميا شمال غرب مدينة الخليل، وقريوت جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون.

وأفاد عضو لجنة الدفاع عن أراضي بلدة ترقوميا سليمان الجعافرة لوكالة وفا بأن مستوطنين اقتحموا منطقة الهردش شرق البلدة، واقتلعوا 100 شجرة زيتون معمرة، موضحاً أن هذه هي المرة الثانية التي يقطع فيها مستوطنون أشجار الزيتون في المنطقة خلال أقل من شهرين.

ومن جهته قال مسؤول ملف مقاومة الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن مستوطناً اقتحم حقل زيتون يقع خلف جدار الفصل العنصري المقام على أراضي بلدة قريوت، واقتلع عشرات الأشجار، وحفر قنوات للري، واستولى عليه بحماية قوات الاحتلال التي تمنع المزارعين الفلسطينيين من دخول أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل.

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