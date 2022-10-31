موسكو: مستعدون لمساعدة الدول الأفريقية فيما يتعلق بصفقة الحبوب

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف أن بلاده ستساعد الدول الأفريقية فيما يتعلق بالوضع مع صفقة الحبوب، مشيراً إلى تفهم الشركاء للموقف الروسي.

ورداً على سؤال لوكالة سبوتنيك عما إذا كانت روسيا ستساعد الدول الأفريقية قال بوغدانوف: “نحن على اتصال مع قيادات العديد من الدول مثل هذه الاتصالات جارية وستستمر وسنقدم المساعدة قدر الإمكان”.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي:”أعتقد أنهم يفهمون كل شيء على أكمل وجه ولديهم المعلومات حول وضع الصفقة والتطورات بخصوصها”.

وكانت روسيا وأوكرانيا وتركيا وقعت في الـ 22 من تموز الماضي على مبادرة بوساطة الأمم المتحدة لتوفير ممر بحري إنساني لسفن صادرات الأغذية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وقررت موسكو مؤخراً تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في تموز الماضي، وذلك رداً على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي، حيث أعلنت وزارة الدفاع السبت الماضي أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية تشارك في ضمان أمن ممر الحبوب

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