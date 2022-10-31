مبادرة أهلية لربط آبار المياه بشبكة الكهرباء المحيدة عن التقنين ببلدة الثعلة في السويداء

السويداء-سانا

أنجزت فعاليات المجتمع الأهلي في بلدة الثعلة بريف السويداء مبادرة لمشروع ربط آبار المياه المغذية للبلدة بشبكة الكهرباء المحيدة عن التقنين، لضمان استمرار عملها وتأمين ضخ المياه للمواطنين بالشكل الأمثل.

وذكر عضو لجنة المجتمع المحلي المكلفة بإنجاز المشروع إياد سليقة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المشروع الذي بلغت تكلفته أكثر من 167 مليون ليرة سورية، جاء بهدف سد النقص الحاصل بتأمين المياه نتيجة انقطاعات الكهرباء، وعدم عمل الآبار بطاقتها اللازمة.

وأشار إلى أن عملية الربط شملت ثلاث آبار، وبدأت حالياً بالضخ على مدار الساعة.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency