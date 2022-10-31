98 قتيلاً حصيلة ضحايا عاصفة (نالغاي) في الفلبين

مانيلا-سانا

أعلنت السلطات الفلبينية اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة المدارية الشديدة “نالغاى”، التي تسببت بفيضانات وانهيارات أرضية في عدة أنحاء من البلاد، إلى 98 شخصاً على الأقل، فيما لا يزال 63 آخرون في عداد المفقودين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها قوله: “إن 53 حالة وفاة وقعت في منطقة بانغسامورو جنوب الفلبين، فيما وقعت بقية الوفيات بتسع مناطق في جزيرة لوزون الرئيسية وسط الفلبين، ومناطق أخرى في جزيرة مينداناو جنوب البلاد”.

ولفتت الوكالة إلى أن العاصفة المدارية أثرت على أكثر من 1.8 مليون شخص، وألحقت أضرارا بـ 364 طريقاً و82 جسراً، وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي في العديد من المناطق.

تجدر الإشارة الى أن نالغاى هو الإعصار الـ 16 الذي يضرب الفلبين هذا العام، حيث إن الفلبين واحدة من أكثر البلدان عرضة للكوارث على مستوى العالم، ويرجع ذلك أساسا إلى وقوعها في حلقة النار وحزام الأعاصير بالمحيط الهادئ، ووسطياً تشهد هذه الدولة الأرخبيلية 20 إعصاراً سنويا بعضها شديد ومدمر.

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