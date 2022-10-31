العراق يقدم شكاوى للانتربول ضد دول تعرقل استرداد آثاره

بغداد-سانا

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية عن تقديم شكاوى لدى الانتربول الدولي على عدد من الدول للضغط عليها في ملف استرداد الآثار المهربة من العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العلياوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية واع إن وزارة الثقافة استعادت خلال دفعة واحدة من خطتها المعمول عليها خلال عام ونصف العام لاسترداد الآثار من الخارج ما يصل إلى 17338 قطعة أثرية بالإضافة إلى استرداد لوحة (القامش والكبش السومري) التي تعود إلى 3500 عام قبل الميلاد.

وأضاف إن “هناك مجموعة عمليات استرداد من دول اجنبية مسجلة لدى الوزارة مع وجود تنسيق عال بين وزارة الثقافة ووزارة الخارجية والسفارات العراقية للعمل على استعادة تلك القطع بشكل قانوني” لافتاً إلى “تقديم العراق شكوى لدى الانتربول الدولي على بعض الدول لغرض الضغط عليهم لاستعادة وإرجاع الآثار” .

وأشار العلياوي إلى أن “العراق يمتلك 15 ألف موقع أثري مسجل فيما يصل عدد المواقع غير المسجلة إلى أضعاف هذا العدد .. حيث يقوم بعض أهالي المناطق النائية وبالتعاون مع لصوص بنبش هذه المناطق واستخراج ما يمكن استخراجه وتهريبه وبيعه”.

وشدد على أن “ملف الحماية لهذه المواقع يجب ان تتولاه وزارتا الدفاع والداخلية بالتعاون مع المواطنين لمنع حالات التهريب” مبيناً أن هناك قوانين صارمة تصل عقوبتها إلى الإعدام بحق مهربي الآثار .

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