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الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تمنح التصريح الأولي لثلاثة تطبيقات إلكترونية

2022-10-31

دمشق-سانا

منحت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة التصريح الأولي لثلاثة تطبيقات إلكترونية للعمل على الشبكة، وذلك في إطار متابعتها لتنظيم قطاع التطبيقات الإلكترونية.

وبينت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنها منحت التصريح الأولي لكل من تطبيقي “بنكك” و”ستور 6060″، حيث يقدم التطبيق الأول الخدمات المصرفية الإلكترونية، ويتيح لمستخدميه خدمات الادخار والإقراض والدفع الإلكتروني، ويتخصص التطبيق الثاني ببيع إكسسوارات الموبايل وقطع صيانة الهاتف المحمول بالتجزئة أو الجملة، إضافة لتوفيره خدمة التوصيل والشحن للمحافظات.

وحول التطبيق الثالث أوضحت الهيئة أنه تطبيق “بي إس أو”، ويقدم لعملاء المصرف مجموعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية، تمكنهم من النفاذإلى حسابهم المصرفي، والقيام بمجموعة من العمليات المالية باستخدام هواتفهم المحمولة أو اللوحية بشكل متكامل مع النظام البنكي للمصرف.

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