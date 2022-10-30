فرق الاتحاد أهلي حلب والجلاء والجيش والوحدة تواصل انتصاراتها في الدور الأول لكأس السوبر بكرة السلة

دمشق-سانا

حققت فرق الاتحاد أهلي حلب والوحدة والجيش والجلاء اليوم انتصارات جديدة في الدور الأول لبطولة كأس السوبر بكرة السلة، المقامة على أرض صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.

ففي اليوم الثالث للبطولة فاز الجلاء على ليدرز اللبناني بنتيجة 75-67 نقطة، كما فاز الجيش على الكرامة 86-71 نقطة ضمن المجموعة الأولى، بينما فاز الوحدة على النواعير 82-76 نقطة، والاتحاد أهلي حلب على هومنتمن اللبناني 89-80 نقطة لحساب المجموعة الأولى.

ويلتقي غداً في ختام الدور الأول الوحدة مع الاتحاد أهلي حلب، والنواعير مع هومنتمن في المجموعة الأولى، والكرامة مع ليدرز والجيش مع الجلاء في المجموعة الثاني.

وينطلق الدور ربع النهائي بعد غد، حيث يتواجه فيه أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى، وأول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى، وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية.

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